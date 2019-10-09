Congress 2019 Small Fry Results
October 9th, 2019 2:30 PM | No Comments
Small Fry
8800 — Small Fry Western Horsemanship Presented by Susan Johns
0800 — NSBA Small Fry Horsemanship
8801 — Small Fry Showmanship Sponsored by Grayson-Jockey Club Research Foundation
0801 — NSBA Small Fry Showmanship
8802 — Small Fry Trail Sponsored by Jeff Greaves Performance Horses
0802 — NSBA Small Fry Trail
8803 — Small Fry Hunt Seat Equitation Sponsored by Grayson-Jockey Club Research Foundation
0803 — NSBA Small Fry Hunt Seat Equitation
8804 — Small Fry Western Pleasure Sponsored by Grayson-Jockey Club Research Foundation
0804 — NSBA Small Fry Western Pleasure
8812 — Small Fry Hunter Under Saddle
0812 — NSBA Small Fry Hunter Under Saddle
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