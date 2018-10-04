Small Fry
October 4th, 2018 2:18 PM | No Comments
2018 All American Quarter Horse Congress Results Small Fry
8800 — Small Fry Western Horsemanship presented by: Susan Johns & Family
0800 — NSBA Small Fry Western Horsemanship
8801 — Small Fry Showmanship
0801 — NSBA Small Fry Showmanship
8802 — Small Fry Trail
0802 — NSBA Small Fry Trail
8803 — Small Fry Hunt Seat Equitation
0803 — NSBA Small Fry Hunt Seat Equitation
8804 — Small Fry Western Pleasure
0804 — NSBA Small Fry Western Pleasure
8812 — Small Fry Hunter Under Saddle
0812 — NSBA Small Fry Hunter Under Saddle
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