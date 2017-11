ITEM: Younique’s Whip Lash Duo

Item: Younique’s Whip Lash Duo

Donor: Meredith Biasca

Value: $69.00

Description: Kick some lash like a boss!! Start with Moonstruck Esteem Lash Serum and whip your lashes into top shape. Finish with Moonstruck Epic Mascara. A one step wonder Mascara that earned it’s EPIC name!

Minimum Bid: $25.00

Increments: $5.00

Shipping:

Contact: 707.498-2671 meredithbiasca@donsrental.com

Web Site: www.meredithbiasca.scentsy.us