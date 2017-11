ITEM: Custom Tail – Black 1.5lb 34-36″ Length

Item: Custom Tail – Black 1.5lb 34-36″ Length



Donor: Barb Delf/Custom Tails



Value: $275.00



Description: Black, 1.50 lb. tail extension, 34-36″ in length, blunt bottom, double loop attachment with weight system. Purchaser can exchange for another color/size – additional cost may apply.



Minimum Bid: $100.00



Increments: $20.00



Shipping: Purchaser pays for shipping



Contact: tel (563) 381-1394 barbdelf@customtails.com



Web Site: http://www.customtails.com/